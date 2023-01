Portugiese hatte 100 Kokain-Päckchen im Magen

In Australien ist ein Mann bei dem Versuch gefasst worden, rund 100 Kokain-Päckchen in seinem Körper ins Land zu schmuggeln. Der Portugiese sei vor wenigen Tagen bei der Einreise über den Flughafen Sydney festgehalten worden, nachdem Grenzkontrolleure Spuren von Drogen an seinem Gepäck gefunden hätten, berichtete am Freitag die australische Nachrichtenagentur AAP.