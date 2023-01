Wie ein Verein gegen sexuelle Übergriffe ankämpft

Hat Krems ein Sicherheitsproblem? Diese Frage stellten sich so einige Einheimische nach den Drogenexzessen und Prügelattacken in der Innenstadt. Der Verein „Coming Home Safe“ will mithilfe von „Drink Caps“, „Angel Shots“ und Heimwegbegleitern den Kremserinnen ermöglichen, auch ohne Angst vor sexuellen Belästigungen, Übergriffen oder K.o.-Tropfen auszugehen.