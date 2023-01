ÖBB investieren 52 Millionen Euro ins Ländle-Netz

Weiterer Ausbau im Laufen

Bis Ende des Jahres wird die Hypo-Unterführung in Bregenz barrierefrei umgestaltet. Unter anderem wird die bestehende Unterführung durch fünf moderne Aufzuganlagen ergänzt. Zudem sind Reinvestitionsmaßnahmen im Bereich der angrenzenden Bahnsteige erforderlich: Unter anderem werden sie um circa 20 Meter in Richtung Lindau verlängert. Zudem wird fleißig am zweigleisigen Ausbau Bludenz-Klosterbogen gearbeitet sowie am Ausbau der Strecke St.Margrethen- Lauterach.