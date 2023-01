„Die Kluft ist groß“: Deutsches Trauma geht weiter

Die nordische Ski-WM findet im Februar und März in Planica/Slowenien statt. Davor geht es bei der Tournee noch zum Bergiselspringen nach Innsbruck am Mittwoch sowie zum Dreikönigsspringen nach Bischofshofen am Freitag. Die Horngacher-Schützlinge hoffen, „dass mal ein Sprung rausrutscht, dass es richtig knallt“, wie Geiger sagte. In den vergangenen Jahren hatte nur wenig auf einen deutschen Tournee-Triumph gefehlt, neben Geiger (2021) waren auch Markus Eisenbichler (2019), Wellinger (2018) und Severin Freund (2016) Gesamt-Zweite geworden.