Qualifikation in Innsbruck ab 13.30 Uhr LIVE

Auch im achten Jahr in Serie wird es für die ÖSV-Adler nichts mit dem so ersehnten Triumph bei der Vierschanzentournee. Die rot-weiß-roten Skispringer um den glücklosen Weltmeister Stefan Kraft liegen zur Halbzeit bereits aussichtslos zurück. Während der Norweger Halvor Egner Granerud in einer eigenen Liga springt, mussten die ÖSV-Asse ihre Ambitionen auf den Goldadler bereits vor dem Bergiselspringen in Innsbruck am Mittwoch (13.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) begraben.