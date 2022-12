Nadal und Zverev verlieren zum Auftakt

Die weiteren Zwischenstände nach den Matches am Silvestertag lauten in Perth 1:1 zwischen Belgien und Bulgarien sowie 2:0 von Kroatien gegen Argentinien, in Brisbane 1:1 zwischen Polen und Kasachstan, wobei die Weltranglistenerste Iga Swiatek 6:1, 6:3 gegen Julia Putinzewa gewann, und 2:0 von Brasilien gegen Norwegen.