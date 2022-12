Was aus den Vorsätzen der Politiker geworden ist

Espresso-Konsum zurückschrauben

FPÖ-Klubchef Herwig Mahr möchte im neuen Jahr seinen exzessiven Espresso-Konsum zurückschrauben und ÖVP-Klubchef Christian Dörfel hält sich stärker an die englische Devise: „An apple a day keeps the doctor away“. Der grüne Klubobmann Severin Mayr will wieder ins Laufen einsteigen. Auf diesem Gebiet ist ihm MFG-Chef Joachim Aigner schon enteilt, der will nun zusätzlich auch noch ins Fitnessstudio gehen.