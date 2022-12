„Mein erster Gedanke war, dass nun alles hin ist“

„Es ergab sich die Möglichkeit zu basteln“

Das Bild, dass sich den Unfallchirurgen im Kepler Uniklinikum bot, ließ anfangs nichts Gutes verheißen. Dr. Andreas Kastner und sein Team gingen davon aus, dass sie die Hand wohl amputieren müssen. Der Arzt erinnert sich: „Im Laufe der Operation hat sich dann aber die Möglichkeit ergeben, zu probieren und zu basteln. Und so ist es uns gelungen, die Hand mit Funktionseinschränkungen zu retten. Die Herausforderung war, zuerst alles zu säubern, was zerstört wurde und zu entscheiden, was erhalten werden kann und was weg muss. Danach wurden die Knochen stabilisiert, die Arterien und Sehnen rekonstruiert, ehe die Gefäße drankamen. Die Schwierigkeit war, dass ein Teil irreparabel zerstört wurde und wir uns mit künstlichen Zwischenstücken behelfen mussten.“