16 Tonnen Kokain in Hamburger Hafen beschlagnahmt

Gigantischer Fund auch in Belgien

Am vergangenen Sonntag konnten auch in Antwerpen in Belgien große Mengen Kokain beschlagnahmt werden. Die Ermittler stießen dabei auf 7,2 Tonnen des Rauschmittels. In dem Zusammenhang wurde am Mittwoch auch ein 28 Jahre alter Mann festgenommen - dabei handelt es sich offenbar um den Geschäftsführer der Importfirma.