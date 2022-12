Indischen Hustensaft getrunken - 19 Kinder tot

Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt viele Medikamente kostengünstig für arme Länder her. Nun stehen Husten- und Erkältungssäfte jedoch in Verdacht, gepanscht zu sein. In Gambia sollen sie akutes Nierenversagen ausgelöst und den Tod Dutzender Kinder verursacht haben. Kurz darauf ereignete sich wieder ein Fall in Usbekistan. 19 Kinder sollen laut den Behörden nach der Einnahme von Hustensaft gestorben sein.