Das waren die stärksten Erdbeben in Österreich

Ein weiteres Erbeben hatte sein Epizentrum zwar nicht in Österreich, wurde aber auch bei uns deutlich wahrgenommen: Südlich von Vaduz in Liechtenstein gab es ein kräftiges Erdbeben der Magnitude 3,8, das am 1. September um 13.57 Uhr registriert wurde. Es war in weiten Teilen Vorarlbergs spürbar. Besonders stark waren die Erschütterungen in Nenzing, Schlins, Satteins und Frastanz wahrnehmbar. Auch in Feldkirch haben viele Personen das Beben deutlich verspürt, vereinzelt wurden Risse im Verputz gemeldet. Kurioses Detail: Zum Zeitpunkt des Erdbebens tagte der liechtensteinische Landtag - und just zum Zeitpunkt des Bebens stand das Thema Erdbeben an der Tagesordnung.