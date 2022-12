Mieter (65) nur noch tot aus 9. Stock geborgen

Um 14.13 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch alarmiert – die Lage war brisant. In der Gruberstraße, im Stadtzentrum von Enns, waren in einem zehnstöckigen Wohnturm Flammen ausgebrochen. Die Folge: Ein Großeinsatz mit Alarmstufe 2. Insgesamt neun Feuerwehren (94 Männer und Frauen) wurden an den Brandort gerufen. „Bei unserer Ankunft haben die Flammen aus dem 9. Stock geschlagen. Sie drohten auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen“, sagt Einsatzleiter Alfred Stummer von der Feuerwehr Enns.