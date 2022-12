Wiener Unternehmer: „Zahle Stromkosten für nix“

Reinhard Russ führt ein Familienunternehmen in der Heiligenstädter Straße 215 in Döbling. Das alte Firmengebäude war in die Jahre gekommen. „Wir mussten es laut Behörde bis August abreißen lassen. Dafür musste es strom-, gas- und wasserlos sein. Also haben wir alle Leitungen sowie die diversen Zähler von einer zuständigen Firma abbauen und entfernen lassen“, so der Firmenchef. Das passierte Anfang Juni. Die Abbrucharbeiten dauerten bis Ende August. Im September wurde der Stromzähler der Firma wieder angeschlossen.