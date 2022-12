Schildkröten-Flüsterer schafft Zuchtwunder in Graz

Suppentopf stand schon bereit

Dass es diese acht kleinen Reptilien überhaupt gibt, grenzt an ein Wunder – Leidenschaft, Zufall und harte Arbeit machten es möglich. Dazu müssen wir aber erst ins Jahr 1999 nach Nord-Indien zurückblicken: Am Brahmaputra-Fluss geben Fischer Praschag den Tipp, dass eine Frau am Markt die einzige Engmaul-Weichschildkröte gekauft hatte. Er macht die Käuferin ausfindig und sich per Rikscha auf den Weg. Er kommt gerade noch rechtzeitig: Denn am Herd der Inderin steht der Suppentopf schon bereit.