Seidenmalerei als Training für das Gehirn

Bis nach Wien und Bregenz verkauft

„Ich habe Tücher bis nach Bregenz und sogar Wien verkauft. Und meine Enkelin in Graz vertreibt sie mittlerweile auch und hat selber Dutzende Tücher, die sie auch wirklich gerne trägt“, so Neuwirth. Dann fügt er lachend hinzu: „Deshalb hab ich jetzt auch eine Managerin.“ Gemeint ist Ingrid Bohusch: Die Hauskrankenpflegerin besucht Neuwirth jeden Dienstag, geht mit ihm spazieren, leistet ihm Gesellschaft. Und so ganz nebenbei besorgt sie die Malutensilien und betreut die Versendung der Tücher - eine Managerin also. Und so kann sich Heinz Neuwirth auch weiter seiner geliebten Seidenmalerei widmen und bleibt weiterhin fit im Kopf. Und wenn er nicht malt, dann liest er. Denn er besitz mehrere hundert Bücher. „Und jedes hab ich gelesen.“