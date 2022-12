Mikl-Leitner will „schönsten, fairsten Wahlkampf“

Landesgeschäftführer Ebner: „Das Match lautet alle gegen uns“

„Es ist so knapp wie noch nie. Es steht so viel auf dem Spiel wie noch nie“, sagte Landesgeschäftsführer Ebner weiter. „Das Match lautet alle gegen uns. Alle gegen die Volkspartei Niederösterreich. Alle gegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner“, meinte Ebner. Dazu seien den anderen „alle Mittel recht: anonyme Anzeigen, Anschuldigungen, U-Ausschuss-Ladungen, Angriffe auf den Landesrechnungshof oder den ORF NÖ“. SPÖ-Spitzenkandidat LHStv. Schnabl wolle die ÖVP in Opposition schicken, FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer wolle ebenfalls Landeshauptmann werden, so Ebner. „Deshalb werden wir die kommenden Wochen alles geben, damit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unser Land in dieser schwierigen Zeit weiter im Miteinander mit allen anderen Parteien führt“, so der Landesgeschäftsführer abschließend. Die ÖVP wird am 9. Jänner in St. Pölten ihren offiziellen Wahlkampfauftakt begehen.