Alpiner Raum: Mehr faktenbasierte Entscheidungen

Auch die Freizeitwirtschaft gelte es mit in den Diskurs hereinzuholen. „Es ist unter anderem deutlich, dass der Naturraum in der Freizeit immer intensiver genutzt wird“, so der Gebirgsforscher. In dieser Sache gelte es eine gesunde Balance zwischen „wirtschaftlichen Überlegungen und Schutz des Naturraumes“ zu finden, konstatierte Gurgiser.