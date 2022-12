Die mystische Nacht: Perchten im Feuerschein

In den zwölf Raunächten wird die Grenze zwischen menschlicher und übernatürlicher Welt durchlässig. Wenn der Wind pfeift, zieht die Wilde Jagd vorbei, dieser Zug der Seelen, wird in Südkärnten am 5. Jänner von der Pehtra Baba angeführt. Auch die Habergeiß, die Hexe und der Tod sind wichtige Figuren in den Raunächten. Berger: "Die Figuren sind ein Spiegel der menschlichen Untugenden: Neid, Hass, Ungerechtigkeit.