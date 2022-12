Weihnachtsansprache in Großbritannien fällt aus

Nicht für alle Post

Weihnachten wird in Großbritannien in diesem Jahr von zahlreichen Streiks überschattet. So haben am Samstag zahlreiche Menschen keine Weihnachtspost oder Pakete erhalten, weil Beschäftigte der Royal Mail seit Wochen immer wieder ihre Arbeit niederlegen. Darüber hinaus erschweren Streiks bei der Bahn und bei den Grenzbeamtinnen sowie Grenzbeamten Verwandtenbesuche. Am Samstagabend wollten tausende Beschäftigte des Streckenbetreibers Network Rail ihre Arbeit niederlegen, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Bereits am Nachmittag sollte der Zugverkehr weitgehend eingestellt werden.