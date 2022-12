Frankreich und England versinken im Verkehrschaos

Britische Bahn- und Busfahrer folgen

Für die Kontrollen sprang unter anderem das Militär ein. Am Freitag wurde etwa eine Viertelmillion Menschen an den betroffenen Flughäfen erwartet. Der Streik der Bediensteten an den britischen Flughäfen folgt auf Ausstände des Pflegepersonals und der Rettungsdienste in den vergangenen Tagen. Über die Weihnachtszeit wollen außerdem noch Beschäftigte bei der Bahn und bei den Londoner Bussen ihre Arbeit niederlegen. Zudem streikten die Angestellten der Post am Freitag erneut. Alle fordern höhere Löhne, nachdem die Inflation mittlerweile fast elf Prozent erreicht hat und die Gehälter teils seit Jahren stagnieren. „Ich bin wirklich traurig und enttäuscht über die Beeinträchtigung des Lebens so vieler Menschen, vor allem zur Weihnachtszeit“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak.