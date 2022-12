Anrainer protestierten gegen den „Monster-Bau“

Nicht weniger als einen „Monsterbau“ in bester Ruhelage befürchten Anrainer am Eisberg in St. Pölten. Wie berichtet, ist hier in unmittelbarer Nachbarschaft schmucker Einfamilienhäuser das neue Sicherheitszentrum der Polizei geplant. Die Kaserne mit Trainingsplätzen für zwei- und vierbeinige Beamte sowie einem Schießstand und Landeplatz für Hubschrauber trübt das Vorstadtidyll freilich. Und das wollen sich die Betroffenen nicht gefallen lassen.