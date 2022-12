Pfeifer übernimmt finnischen Holzverarbeiter

Export in 90 Länder

Pölkky steht seit der Gründung 1968 im Besitz der Virranniemi-Familie. Als größtes privates Holzverarbeitungsunternehmen Nordfinnlands weist das Unternehmen 420 Mitarbeiter auf und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 200 Mio. Euro. Pfeifer beschäftigte vor der Übernahme von Pölkky rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien. Die Gruppe exportiert in 90 Länder weltweit, wobei nach Unternehmensangaben rund 90 Prozent des Umsatzes in den europäischen Kernmärkten erwirtschaftet werden.