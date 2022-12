Prozess: Frauen luden Dealer zum Ausrauben ein

Was spielt sich hinter Wiener Wohnungstüren ab? Ein Blick in Verhandlungssaal 106 am Landesgericht, wo vier Angeklagten am Donnerstag der Prozess wegen schweren Raubs gemacht wurde, gibt düstere Einblicke. „Es ist die Wohnung meines Vaters“, sagte der Erstangeklagte Sasa L. Wer aller dort wohne, wisse er nicht. Es waren viele. Regelmäßig kam es zu exzessivem Drogenkonsum.