Tiroler TSD mit mehr Fokus auf „Sonderbetreuung“

Bis zu drei Millionen Euro für Sicherheitsleistungen

Auch in puncto Sicherheit stockt man indes die Investitionen auf. So seien für Sicherheitsleistungen ab dem kommenden Jahr jährlich bis zu drei Millionen Euro vorgesehen und somit doppelt so viel wie bisher, kündigten Dornauer und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) an. Dabei gehe es sowohl um die Sicherheit der heimischen Bevölkerung als auch der Asylwerber, die in Unterkünften untergebracht sind. Zudem würden im Rahmen der geänderten Leistungsvereinbarung mit den TSD die Tageshöchstsätze in der Grundversorgung angepasst bzw. erhöht.