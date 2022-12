Selenskyj: Fast 100.000 russische Soldaten getötet

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde am Dienstag 300 Tage alt. Bisher haben die Invasionstruppen nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj knapp 99.000 Soldaten verloren. „In wenigen Tagen erhöhen sich die Verluste der Besatzer auf 100.000“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Montagabend. Die russischen Truppen würden sich beim Versuch, die ostukrainische Stadt Bachmut einzunehmen, die Zähne ausbeißen.