London warnt Kiew vor voreiligem Waffenstillstand

Großbritanniens Premier Rishi Sunak hat vor zu raschen Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen die Ukraine gewarnt. Sunak sagte, „dass jede einseitige Forderung Russlands nach einem Waffenstillstand im aktuellen Kontext völlig bedeutungslos“ sei. Derartiges würde von Russland benutzt werden, um sich neu zu formieren, so Sunak am Montag bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs der Joint Expeditionary Force (JEF) in Riga.