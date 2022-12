Eigene vier Wände sollen kein Traum bleiben

Nach den eigenen vier Wänden sehnt sich die Mehrheit jener Menschen, die keine haben. Und wer schon ein Eigenheim hat, will es oft ausbauen oder verschönern. Doch der Eigentumsanteil in Niederösterreich ist in den vergangenen zehn Jahren rückläufig, besonders bei den ganz Jungen sowie in der Altersgruppe von 35 bis 49 Jahren. „Mit unserem eigenen Wohnprogramm ,4 Viertel, 4 Wände, 1 Plan‘ wollen wir die Menschen dabei unterstützen“, erklärt SPÖ-Landesobmann Franz Schnabl.