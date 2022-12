Fotos zeigen Roland K. vor seinem Verschwinden

Am 10. Dezember um 3.30 Uhr früh wurde Roland K. das letzte Mal von seinen Freunden in Oberösterreich gesehen, danach verliert sich die Spur. Die Familie und Freunde suchen verzweifelt nach dem 42-Jährigen. Jetzt hat die Polizei neue Fahndungsbilder aus der Überwachungskamera des Rox in Linz veröffentlicht. Wer kann helfen?