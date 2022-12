42-Jähriger wird seit Samstag von Familie vermisst

Roland K. aus Natternbach war in der Nacht zum Samstag (10. Dezember) mit einer Freundesgruppe in Linz unterwegs. Als letztes Lokal dürfte er das „Rox“ am Graben besucht haben. Gegen 3.40 Uhr soll es den letzten persönlichen Kontakt mit seinen Kumpels gegeben haben. Gegen 6 Uhr früh dürfte der 42-Jährige dann noch am Linzer Hauptbahnhof gesichtet worden sein, seither fehlt von ihm jede Spur.