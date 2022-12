Spiel der Illusionen mit finalem Absturz

Auch anderweitig hat Shakespeare 1599 allerhand thematisiert, was uns heute bewegt: Machtmissbrauch, weibliche Selbstbestimmung, die Natur als Fluchtort aus der vergifteten Zivilisation. Das kann betörend oder in Banalität enden. Die Regisseurin Tina Lanik verständigt sich zumindest zwei Drittel des Abends auf Variante eins. Alles ist hier Theater wie von Pirandello. Auf beinahe leerer Pawlatsche (Stefan Hageneier) entspinnt sich eine melancholische Groteske, schön auf die Sprache und die Präsenz der Schauspieler gearbeitet. Die kompliziert verästelte Geschichte wird sehenswert in ein absurdes Märchen entlassen.