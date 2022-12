St. Pölten unterliegt AS Roma mit 0:5

Die K.o.-Phase in der Fußball-Champions-League der Frauen findet ohne SKN St. Pölten statt. Die Niederösterreicherinnen unterlagen am Freitagabend in einer lange wegen starken Regens und unbespielbaren Platzes unterbrochenen Partie der AS Roma im Stadio Domenico Francioni in Latina klar mit 0:5 (0:1). Nur bei einem Sieg hätte der Traum vom Aufstieg ins Viertelfinale weiter gelebt.