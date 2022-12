Im „verflixten“ 13. Rennen brach Jakob den „Fluch“

Lange mussten die Europacup-Herren auf den ersten Saisonslalom warten. Nun gibt es dafür gleich einen Doppelpack. Am Freitag wird in Val di Fassa (It) gefahren, am Donnerstag ging es in Obereggen (It) zur Sache, wo sich Steven Amiez (Fra) 0,28 Sekunden vor dem Tiroler Simon Rueland durchsetzte.