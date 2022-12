Was geht im Kopf eines Menschen mit Demenz vor?

Haben Sie sich einmal überlegt, wie es ist, wenn man immer mehr vergisst? Um nur den Hauch einer Ahnung davon zu bekommen, hat die „Krone“ an einer Schulung für Freizeitbuddys (begleiten ehrenamtlich Menschen mit Demenz zu Freizeitaktivitäten) teilgenommen. Was in diesen emotionalen Stunden passierte.