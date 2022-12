Für das Notarztsystem: Mehr Geld und Koordinator

Bis zu 23 Prozent mehr Geld

„Das bis dato letzte große Notärztepaket haben wir 2020 präsentiert“, so Gesundheitsreferentin Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner. Dann sei das System mehrmals optimiert worden, nun gibt es Honoraranpassungen: Das aktuelle Honorar für einen Wochenenddienst (Samstag oder Sonntag) sowie für einen Feiertag wird von 1243,44 Euro um 23,4 Prozent angehoben - und beträgt folglich ab Jänner 2023 1584 Euro. „Für einen Wochenenddienst sind das also 3.168 Euro“, so Prettner. Für die Dienste unter der Woche werden die Tarife um 19 Prozent erhöht - von 42,77 Euro auf 51 Euro pro Stunde, was für einen 16-Stunden-Dienst 816 Euro ergibt.