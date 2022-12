Öffi-Schlamassel: Die Baustellen der Wiener Linien

Jahrelang konnte man sich auf das eigentlich attraktive Öffinetz in der Stadt verlassen. Seit geraumer Zeit enttäuschen diese die Wiener aber immer öfter. Ausfälle, Warten und ausgedünnte Intervalle stehen an der Tagesordnung. Besonders die Außenbezirke sind stark betroffen, da dort die Intervalle ohnehin schon ausgedünnter sind. Schuld an der Misere ist vor allem der Personalmangel. Und im nächsten Jahr warten schon die nächsten Sperren, wie auf der U4. Indes bezeugen auch die Reaktionen der „Krone“-Leser den allgemein herrschenden Frust der Öffifahrer in Wien. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.