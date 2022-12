Gin-Kugel aus dem Bodensee gestohlen

Für die Fishgroup GmbH - ein Unternehmen, das unter anderem hochwertige Lebensmittel vertreibt - ist der Fall klar: Der Gin wurde gestohlen. „Es ist für uns unfassbar, dass so etwas passiert und es so dreiste Menschen gibt, die so etwas tun“, heißt es auf einem Eintrag der Firmen-Website. Demnach hätten sich auch schon Polizeitaucher vor Ort ein Bild gemacht, der Fall sei bereits zur Anzeige gebracht worden. Fakt ist jedenfalls, dass die Diebe hochprofessionell vorgegangen sein müssen, denn ohne entsprechendes Equipment hätte man die Kugel nicht heben können. Der finanzielle Schaden ist beträchtlich: Der Großteil der Spezialedition war bereits verkauft - und zwar um 99 Euro die Flasche…