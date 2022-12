Die kleine Botin verpackt gerne müllfrei

Die kleine Botin greift zur Polsterhülle

Mein Favorit der Geschenkpapieralternativen ist allerdings die Polsterhülle! Ein Bezug im Lieblingsstoff ist noch dazu mit nur wenigen Handgriffen schnell genäht. Am besten eignet sich dazu Baumwollstoff. Wer keine Nähmaschine hat, kann natürlich zu fertigen Teilen greifen, die Auswahl in den Möbelhäusern ist riesig. In der Standardgröße 50x50cm gibt es unzählige Farben und Muster, die dann für lange Zeit nach dem 24. Dezember am Sofa chic aussehen. Mithilfe von Stoffband oder Paketschnur und einem kleinen Anhänger entsteht so ein echt feines Packerl.