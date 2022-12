Noch ein Vater als Kinderschänder hinter Gittern

An (Stief)Töchtern vergriffen

Auch ein weiterer Familienvater aus Mittelkärnten sitzt derzeit in Untersuchungshaft, wie Staatsanwalt Markus Kitz bestätigt: „Auch hier geht es um den Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs und der Blutschande. Wir haben deswegen gerade Anklage eingebracht.“ Der 46-Jährige soll sich an zwei (Stief)Töchtern vergriffen haben.