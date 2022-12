Auto bei Crash mit Lkw zerfetzt - Lenker überlebte

Eines vorweg: Ein Beifahrer hätte den verheerenden Unfall wohl mit seinem Leben bezahlt. Was war passiert? Der Unfall ereignete sich kurz nach 8.30 Uhr auf der A12 bei Langkampfen (Bezirk Kufstein). Ein 43-jähriger Rumäne fuhr mit seinem Lkw am ersten Fahrstreifen in Richtung Deutschland, als er bei der Ausfahrt Kufstein-Süd verkehrsbedingt anhalten musste.