Biber-Alarm: Tierische Holzfäller am Donaukanal

Angenagte Stämme bergen Gefahrenpotenzial

Nach seiner Wiederansiedlung in den späten 1970er-Jahren hat der Biber seine alten Reviere in Wien nach und nach zurückerobert - auch am Donaukanal. Doch wo sich Wildtier und Mensch (im Ernstfall) begegnen, kann es auch mal heikel werden. Gerade das Annagen von Bäumen wird im schlimmsten Fall zur Gefahr, etwa wenn der Stamm einmal nicht in Richtung Wasser fällt.