Millioneninvestition für den Kärntner Tourismus

Glamping am Katschberg und am Hafnersee

Zwei weitere Großprojekte kommen dazu - Glamping am Hafnersee und ein zweites 5-Sterne-Glamping-Feriendorf am Katschberg. „Wir sehen in dieser Marke den Tourismus der Zukunft“, sagt Geschäftsführer Othmar Michaeler. Und um die Falkensteiner-Häuser nachhaltig abzusichern, wird auch kräftig investiert: „Der Gast will keine abgewohnten Zimmer, wir bauen daher überall um.“ Insgesamt sollen rund 75 Millionen Euro in Rundumerneuerungen am Katschberg und am Nassfeld sowie in die beiden Glamping-Projekte fließen.