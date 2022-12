Skitourengeher rutschte durch Rinne in Graben

Trotz vieler Berge relativ wenige Bergtote in Kärnten

Das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit weist für das Jahr 2021 insgesamt 272 Menschen aus, die in Österreichs Bergen ihr Leben lassen mussten, 29 von ihnen in Kärnten, das damit nach Wien (1), Vorarlberg (18) und Niederösterreich (11) die niedrigste Zahl aufweist. 97 Tote waren es in Tirol.