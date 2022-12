Bath & Bodyworks eröffnet ersten Shop in Wien

Endlich ist es so weit: Bath & Bodyworks, die Marke für Lifestyle und Körperpflege aus den USA, eröffnet seine erste Filiale in Wien, und zwar im Donauzentrum. Eine weitere wird in der Shopping City Süd in Vösendorf aufmachen. Die „Krone“ verlost zur Eröffnungsfeier des ersten Wiener Shops exklusive Duft-Packages von Bath & Bodyworks!