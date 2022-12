Trockenes Fleisch macht saftigen Appetit auf mehr

3 Sorten

Mittlerweile gibt es drei Sorten des Trockenfleisches in den Geschmacksrichtungen Original - sprich mit Rosmarin -, Chili und Barbecue. „Wir haben viel getüftelt, aber jetzt ist unser Trockenfleisch genau so, wie wir es haben wollen“, sind Berthold und Alex Peck zufrieden. Aber was ist so besonders an getrocknetem Fleisch? Sportler lieben es vor allem aufgrund seines extrem hohen Proteingehalts, welcher zum Teil bei über 50 Prozent liegen kann. Außerdem hat es wenig Fett und kaum Kohlehydrate und dementsprechend auch wenig Kalorien.