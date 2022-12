Gemüse wird knapp: „Ausmaß noch nicht absehbar“

Noch kein strenger Wintereinbruch im Süden

„Die Niederlande produzieren jetzt nur zehn Prozent der üblichen Mengen. Noch ist die Versorgung in Ordnung, weil die letzten heimischen Bestände auf den Markt kommen und es in Spanien, Griechenland usw. noch keinen strengen Wintereinbruch gibt. Die Unsicherheit war aber noch nie so groß wie jetzt“, erklärt Manfred Hohensinner, Chef von Frutura. Er selbst kann in der Oststeiermark dank günstiger Geothermie voll weiterproduzieren.