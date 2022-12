Landwirte verkaufen statt Gemüse lieber Gas

Besonders energieintensiv und damit schwer von den hohen Preisen getroffen ist dabei die Gemüseproduktion in Europa. Vor allem in nördlicher gelegenen Ländern ist das Problem groß, denn je kälter es ist, desto höher sind die Heizkosten für die Glashäuser. Manche Gemüseproduzenten in den Niederlanden hätten deswegen bereits ihr Geschäftsmodell geändert, erläutert Sinabell. Anstatt das zuvor günstig gekaufte Erdgas zu verheizen, verkaufen sie es lieber mit Profit.