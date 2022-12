Müde am Morgen? Das könnten die Gründe sein

Der erste Faktor scheint eindeutig: die Schlafqualität. Wenn man sich in der Früh noch in der sogenannten Tiefschlafphase befindet, fällt das Aufstehen einem besonders schwer. Und der Körper braucht mindestens etwa 7-8 Stunden Schlaf. Wenn dem nicht Genüge getan wird, kann sich der Mensch in der Nacht nicht genug vom Vortag erholen.