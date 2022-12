Grünes Licht für den „Nordwald“ seit Sonntag

Künftig sind zwei Zugpaare wochentags und an den Wochenenden vier Zugpaare auf der Strecke Wien-Gmünd-Prag unterwegs. Derzeit beträgt die Fahrzeit fünf Stunden und acht Minuten, das wird sich jedoch in Zukunft ändern. Denn bis zum Jahr 2029 fließen rund 350 Millionen Euro in den Ausbau der Franz-Josefs-Bahn.