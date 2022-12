Trotz weniger Straftaten wird die Angst größer

Wenn die Pandemie einen großen Vorteil hatte, dann ist es ihre Auswirkung auf die Kriminalstatistik. In den Jahren 2020 und 2021 ist die Zahl der angezeigten Fälle in NÖ nämlich spürbar gesunken. Vor allem die Zahl der Eigentumsdelikte ist um 15,3 Prozent auf 14.751 Fälle stark zurückgegangen. Kein Wunder: An den Grenzen wurde kontrolliert, durch Homeoffice standen seltener Häuser und Wohnungen leer. Doch auch wenn offizielle Zahlen aus dem heurigen Jahr noch fehlen, so dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Laut Landespolizeidirektor Franz Popp wurden erneut weniger Einbrüche verzeichnet als noch vor Coronazeiten .