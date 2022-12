Messerattacke am Bahnhof Dornbirn

Im Prozess bestreitet der seit Sommer in Untersuchungshaft sitzende Afghane sowohl die Schraubenzieher- als auch die Messerattacke. „Ich habe aus Notwehr gehandelt“, behauptet er im Fall der Messerattacke vom Juni. Tage zuvor sei er nämlich am Bahnhof Dornbirn von drei Männern in einen Hinterhalt gelockt und attackiert worden. Was den aktuellen Fall angehe, so sei er zuerst vom Opfer angegriffen worden. Die Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera am Bahnhof zeigen aber das Gegenteil. Darauf ist zu sehen, wie der Angeklagte unvermittelt sein Opfer mit einem Messer attackiert und ihm Schnitt und Stichverletzungen zufügt. Das über ihn verhängte nicht rechtskräftige Urteil von viereinhalb Jahren Haft will der 33-jährige Afghane nun bekämpfen.